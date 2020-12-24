شكرا لقرائتكم خبر عن أولى وقود (OULAFUEL) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال تداولات امس الأربعاء حيث اغلق عند مستوى 122 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، ويلامس السهم حاليا الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 120 فلس كمستوى أول ثم 115 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 124 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 120 بينما مستوى المقاومة هو 123 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط