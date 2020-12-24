شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات (OOREDOO) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاثنين ليغلق عند مستوى 635 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 630 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يشير الى استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 640 فلس كمستوى أول ثم 660 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 625 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 633 بينما مستوى المقاومة هو 640 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد