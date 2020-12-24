شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA)ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 35٫60 فلس، ليقلص بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستويات قد تصل الى 32 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 37٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 35.3 بينما مستوى المقاومة هو 35.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط