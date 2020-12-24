شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم التراجع كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 19٫10 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضات قد تصل الى 18٫50 فلس كمستوى أول ثم 17 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.9 بينما مستوى المقاومة هو 19.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط