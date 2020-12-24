شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (QISI) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6٫899 ريال، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 6٫70 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 7٫10 ريال. شرط بقاء السهم أعلى مستوى 6٫70 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.80 وبين مستوى المقاومة هو 7.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد