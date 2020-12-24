شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس.. الكندوز بين 110 و130 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 24-12-2020 فى السوق المحلى والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها، اللحم الجملى 90-100 جنيه للكيلو، والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

فيما تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع والبقالين صرف مقررات شهر ديسمبر الجارى لأصحاب البطاقات التموينية، بجانب استمرار طرح السلع ومنتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما يتم زيادة المعروض من المنتجات، لضمان استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها المقررة.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية أن هناك حملات تقوم بها إدارة التفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرية، بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم، الهدف منه توفير الغذاء الصحى الآمن من مصدر حيوانى، وقيام أطباء ادارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الحيوانات والدواجن هدفه أيضًا ضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.