شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزيلندي لأعلى حاجز 0.71 لكل دولار أمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ونظيرة الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم على أعتاب عشية عطلات أعياد الميلاد.

في تمام الساعة 03:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.11% إلى مستويات 0.7105 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7097، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7107، بينما حقق الأدنى له عند 0.7091.

هذا وتابعنا بالأمس استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير القادم، حق النقد "الفيتو" على مشروع قانون الإنفاق العسكري، حيث أفادت وكالات إنباء بأن ترامب بعث برسالة للكونجرس الأمريكي أكد من خلالها استخدامه حق الفيتو ضد مشروع قانون الدفاع والذي يبلغ 740$ مليار، موضحاً أن القانون يتعارض مع الجهود التي تبذلها بلاده لتعزيز مكانتها في السياسة الخارجية والأمن القومي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انتقاد الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب لمشروع قانون حزمة الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الذي توصل إليه الكونجرس الثلاثاء الماضي عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وتلميحه آنذاك باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القانون الذي يبلغ 892$ مليار.