شكرا لقرائتكم خبر عن نقص أشباه الموصلات يؤدي إلى إبطاء تعافي قطاع السيارات العالمي والان نبدء بالتفاصيل

* «يمكن أن نشهد نموًا متفاوتًا العام المقبل في قطاع تصنيع السيارات، مع احتمال حدوث انتكاسات قصيرة الأجل».

* «كان الانتعاش القوي الذي تشهده الصين منذ الصيف بمثابة شريان حياة لشركات صناعة السيارات الغربية ممن تتعامل مع الدولة التي تعتبر أكبر سوق للسيارات في العالم».

* «بدأ صانعو السيارات في الاستجابة لهذا النقص المستحدث في الرقائق عبر خفض إنتاجهم، مما قد يتسبب في حدوث انتكاسات وارتفاعات بمنحنى الإنتاج في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي».

* «يؤثر نقص الرقائق على العديد من المصنعين العالميين في صناعات متنوعة مثل الإلكترونيات الاستهلاكية وتصنيع السيارات وأجهزة الكمبيوتر».

برلين - قالت شركة "فولكس واجن إيه جي" إنها ستخفض الإنتاج في الربع الأول في الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية، وذلك بسبب النقص الذي تعاني منه الشركة في الرقائق (التي تعرف أيضًا باسم أشباه الموصلات)، وهو ما يعد أحدث مؤشر على أن مصانع رقائق السيارات تعاني بسبب مقدرتها على تلبية كل الطلب الجديد الذي ظهر مؤخرًا، عقب التخفيضات التي شهدها القطاع بسبب الوباء في وقت سابق من هذا العام.

وكافحت الشركات العالمية لمواكبة الانتعاش الاقتصادي غير المتساوي عبر المناطق والصناعات المختلفة، مع خروج أجزاء من العالم ببطء من الوباء، مما ينذر بما يمكن أن يكون نموًا متفاوتًا العام المقبل في قطاع تصنيع السيارات، مع احتمال حدوث انتكاسات قصيرة الأجل.

وكان الانتعاش القوي الذي تشهده الصين منذ الصيف الماضي بمثابة شريان حياة لشركات صناعة السيارات الغربية، ممن تتعامل مع الدولة التي تعتبر أكبر سوق للسيارات في العالم. ومع ذلك، فقد أوجد هذا الانتعاش أيضًا طلبًا قويًا مفاجئًا على الرقائق، وبالتالي عانى صانعو أشباه الموصلات من صعوبة في تلبية هذا الطلب المتزايد، بعد خفض الإمدادات في فصل الربيع.

وفي الفترة الحالية امتد النقص الذي لوحظ لأول مرة في المصانع الصينية إلى بقية العالم، وبدأ صانعو السيارات في الاستجابة لهذا النقص المستحدث في الرقائق عبر خفض إنتاجهم، مما قد يتسبب في حدوث انتكاسات وارتفاعات بمنحنى الإنتاج في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.

وقال مراد أكسل، الذي تولى منصب عضو مجلس إدارة فولكس فاجن المسؤول عن المشتريات في يناير: «لقد مررنا بالأزمة بشكل جيد بفضل الإدارة الممتازة للإنتاج وشراء المواد». وأضاف: «لكننا الآن بدأنا نشعر بآثار النقص العالمي في أشباه الموصلات.»

ونتيجة لذلك، تخفض فولكس فاجن الإنتاج في مصانعها في الصين ؛ بويبلا، المكسيك ؛ تشاتانوغا، تين ؛ ومصنعها الرئيسي في فولفسبورغ بألمانيا، الذي ينتج طراز الجولف الأكثر مبيعًا. ويؤثر توقف الإنتاج على الموديلات التي تستخدم تقنية الشركة الموحدة لسيارات الركاب والتي يتم مشاركتها عبر العلامات التجارية فولكس واجن، سكودا، سيات وأودي.

وقالت شركة جنرال موتورز إنها تشعر أيضا بالمعاناة لكنها رفضت تقديم أي تفاصيل عن تأثير نقص الرقائق على إنتاجها.

وقال ديفيد بارناس، المتحدث باسم جنرال موتورز: «نحن على دراية بالطلب المتزايد على رقائق أشباه الموصلات الدقيقة، في الوقت الذي تواصل فيه صناعة السيارات انتعاشها العالمي». وأضاف: «تعمل منظمة سلسلة التوريد الخاصة بنا بشكل وثيق مع قاعدة التوريد، لضمان توفير إمدادات كافية وتخفيف أي آثار محتملة على الإنتاج.»

ويؤثر نقص الرقائق على العديد من المصنعين العالميين في صناعات متنوعة مثل الإلكترونيات الاستهلاكية وتصنيع السيارات وأجهزة الكمبيوتر. وحذر قادة الصناعة والمحللون من النقص الكبير لأسابيع، على الرغم من أن هذا النقص لم يتسبب في توقف الإنتاج بقطاعات أخرى حتى الآن.

وعلى مدى العقدين الماضيين، أصبحت صناعة السيارات واحدة من أكبر مستهلكي رقائق الكمبيوتر، لتنافس بذلك قطاع صناعة الكمبيوتر الشخصي، حيث أصبحت السيارات تعمل بشكل متزايد بالبرمجيات.

وتعمل الرقائق الآن على تشغيل كل شيء في السيارة بداية من المحركات والتحكم في الانبعاثات إلى المكابح، وصولًا إلى تكييف الهواء ورفع النوافذ وخفضها، ومجموعة متزايدة من ميزات السلامة المتطورة، مثل: التحكم التلقائي في مسار الطريق وتجنب الاصطدام.

وظهرت أولى بوادر مشكلات نقص أشباه الموصلات في الخريف عندما بدأ صانعو الرقائق الكبيرة مثل إنتل كورب في التحذير من اختناقات إنتاج محتملة، حيث كانت الصناعة تكافح لمواكبة الانتعاش الواسع في التصنيع العالمي. ولوحظ النقص في قطاع السيارات لأول مرة في الصين، حيث يعتمد المصنعون على الواردات.

وقال ممثل فولكس فاجن في الصين، والذي تأثر بعدم القدرة على توريد بعض المكونات الإلكترونية للسيارات، لصحيفة وول ستريت جورنال عبر رسالة بريد إلكتروني: «يزداد الموقف خطورة الآن مع ارتفاع الطلب بسبب التعافي الكامل للسوق الصيني».

وأكد مسؤولون من هيئات الصناعة الصينية نقص المعروض لكنهم نفوا أن تشهد السوق توقفًا واسع النطاق في الإنتاج.

وقال لي شاوهوا، نائب الأمين العام للرابطة الصينية لمصنعي السيارات المدعومة من الحكومة، في بيان باسم الرابطة: «قد يتأثر إنتاج بعض شركات صناعة السيارات بشكل كبير في الربع الأول من العام المقبل». وأضاف: «ومع ذلك، لن يكون التأثير كبيرًا طوال العام المقبل».

ويهيمن عدد قليل من الموردين من أوروبا واليابان والولايات المتحدة على سوق رقائق السيارات العالمية، بينما تعتمد الصين إلى حد كبير على الواردات.

وتقدر شركة الأبحاث إستراتيجي أنالتيكس أن الإمدادات من شركات تصنيع شرائح السيارات الرائدة بما في ذلك إينفيون تكنولوجيز وإن أكس بي سيمي كونداكتورز وميكرون تكنولوجي تمثل ثلثي السوق الصينية.

وقال تيلز كوسلوسكي، مستشار تكنولوجيا السيارات المستقل: «سيحتاج أي صانع سيارات كبير إلى التركيز على الحصول على مصدر موثوق للرقائق في عام 2021». وأضاف: «لا سيما صانعي السيارات الذين لديهم قاعدة موردين أوروبيين ولديهم حصة سوقية كبيرة في الصين، حيث سيواجهون تحديًا كبيرًا بسبب نقص الرقائق.»

وأدت عوامل أخرى أيضًا إلى تفاقم المشكلة، حيث تسببت الضربات الأخيرة في المواقع الفرنسية لشركة إس تي مايكرو إلكترونيكس، والحريق في مصنع أساي كاسي في نوبيوكا باليابان، في تعطيل تسليم الرقائق. وتعتبر الشركتان من بين أكبر موردي شركات صناعة السيارات الصينية.

وقال متحدث باسم شركة أس تي مايكرو إلكترونيكس: «ظلت عملياتنا مستمرة، ولا نزال نعمل على تدعيم مركز الشركة دون أي آثار على سلسلة التوريد».

تعتمد المركبات المتصلة والسيارات ذاتية القيادة على الإلكترونيات المتقدمة. وحذر المحللون من أن الاختناق في نوع أشباه الموصلات التي لا تنتجها الصين بنفسها يمكن أن يعيق طموحات البلاد في سوق سيارات الجيل التالي.

وقال مايكل دن، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات السيارات تشو تشو جو: «الرقائق هي الأكسجين الجديد لصناعة السيارات». وأضاف: «قد يصبح الوصول إلى الرقائق خطرًا وجوديًا لشركات صناعة السيارات الكهربائية، وبصفة خاصة الأنواع المتقدمة الممتازة في الصين، خاصة مع زيادة أرقام مبيعاتهم.»

— ساهم يوكو كوبوتا في بكين ومايك كولياس في ديترويت في كتابة هذا المقال.