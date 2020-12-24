شكرا لقرائتكم خبر عن البترول الخام يقود مؤشر الاستيراد إلى التراجع فى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 5.03 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 6.39 مليار دولار في شهر سبتمبر عام 2019، بتراجع بنسبة بلغت 21.3%.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، أن هناك مجموعة من السلع لعبت دورا في تراجع الواردات، ومنها الواردات المصرية من البترول الخام والتي بلغت 253.3 مليون دولار سبتمبر الماضي، مقابل 254.1 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 0.3%، يليها واردات مصر من منتجات البترول والتى بلغت 233.5 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 478.4 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 39.6%، كما بلغت الواردات المصرية من الأدوية ومحضرات صيدلة نحو 195.2 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 269.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 27.5%، إلى جانب الواردات المصرية من المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية، وبلغت 166.7 مليون دولار، مقابل 223.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة تراجع بلغت 25.4%.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2020، وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، مقابل 4 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 32.4٪.