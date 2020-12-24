شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم عسير (4080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.36% بما يعادل 0.06 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد كبح من مكاسب السهم.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.64، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 17.48 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.64 ومستوى المقاومة 17.48.