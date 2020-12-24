شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إعادة (8200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت 1.20% بما يعادل 0.18 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق مستوى المقاومة 14.66 مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 14.06، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 16.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 16.00.