شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يظهر بعض الإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أرامكو السعودية (2222) في آخر جلساته، ليظل بذلك مستنداً لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.29% بما يعادل -0.10 نقطة، بضغط سلبي من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن امام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 34.95، ليستهدف أولى مستوى المقاومة 36.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 35.60.
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