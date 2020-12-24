الجزيرة بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 24-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الجزيرة (1020) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط استناده لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليعلق السهم بمنطقة محيرة من التداولات.
ولكننا نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، نظراً لاستناده إلى خط اتجاه تصحيحي صاعد، فطيلة ثبات مستوى الدعم 13.44 سيرتفع السهم ليستهدف مستوى المقاومة المهم 14.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.36 ومستوى المقاومة 14.00.
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