شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم إعمار (4220) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، محققاً مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.11% بما يعادل 0.01 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق. لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.49، ليستهدف مستوى الدعم 8.85. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.85 ومستوى المقاومة 9.49.

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