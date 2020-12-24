شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تكوين (1201) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة ولكنها ضئيلة بلغت نسبتها 0.57% بما يعادل 0.08 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.52، ليستهدف مستوى المقاومة 15.59.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.22 ومستوى المقاومة 14.74.