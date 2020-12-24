شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ريت 1 يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الأهلي ريت1 (4338) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.34% بما يعادل 0.03 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.80، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.80 ومستوى المقاومة 9.09.