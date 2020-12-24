شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ريت يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الراجحي ريت (4340) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد محاولته تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.21% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط. لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.60، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 10.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.56 ومستوى المقاومة 9.84.

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