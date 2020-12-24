شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان الحبيب يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 24-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سليمان الحبيب (4013) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.36% بما يعادل -0.40 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أعلى مستوى 110.05، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 127.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 105.20 ومستوى المقاومة 115.00.