شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على فرصة عمل جنب بيتك ضمن مبادرة "شغلك فى قريتك"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مبادرة "شغلك في قريتك" هى مبادرة تمت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات، بحيث تقوم الوزارة بتوفير قطع الأراضى لتنفيذ المبادرة والتقدم لها، على صاحب الفكرة التقدم لصندوق التنمية المحلية، لتجهيز أى نواقص خاصة بمشروعه، وهناك عدة طرق للدعم التمويلى منها مبادرة مشروعات 6 بنوك وطنية، كما أن هناك 260 مقرا خاصا للمشروع حول 27 محافظة.

وقد وفرت التنمية المحلية خلال الفترة الماضية حوالى 384 قطعة أرض بمساحات مختلفة في عدد من القرى بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويتولى اتحاد الصناعات تنفيذ المشروعات المختلفة التى تشملها المبادرة، وبهدف لتوفير حوالى 330 ألف فرصة عمل مباشر.

أهداف المبادرة

1- تهدف لتوفير فرص عمل لمواطنى القرى، مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة.

2- تعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال.

3- التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوى كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

4- تهدف إلى خلق جيل جديد من رواد الأعمال إلى جانب التطوير الفني والمهني للشباب.

5- تساهم فى زيادة دخل الأسرة من خلال زيادة معدلات التشغيل وزيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة العمالة من خلال تخفيض النفقات المالية "مقابل نقل العمال".

6- تهدف المبادرة إلى زيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها من خلال المشروعات المقامة داخلها، وتعظيم قيمة المنتجات المحلية.

7- وفر اتحاد الصناعات نحو 60 مليون جنيه للبدء في إنشاء التجمعات الصناعية بمحافظات المرحلة الأولى.

8- تسعى الحكومة لإنشاء حوالي 384 مجمعا صناعيا و650 مشروعا متوسطا و2000 مشروع صغير ومتناهي الصغر.

9- سيتم تعميم التجربة على باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة.

10- تم إطلاق المرحلة الأولى في 4 محافظات هي: الإسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا.