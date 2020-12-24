شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ديسمبر آخر موعد لتسليم قطع أراضى "الإسكان المتميز" بالفيوم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة الأحد 27/12/2020 كآخر موعد لتسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحى الأول المجاورتين (1، 4)، والحى الثانى المجاورات (1، 2، 3)، ومنطقة الامتداد الجنوبى للكتلة السكنية الـ180 فدان، بمدينة الفيوم الجديدة.

وأوضح المهندس عبد الوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالحى الأول المجاورة الأولى، القطعتين رقمى (127 - 128)، والقطع بالمجاورة الرابعة ، أرقام (15 – 17 – 19 – 21 – 35 – 73 – 94 – 95 – 214 – 223 – 226 – 244 – 116 – 208 - 210)، يوم الأحد 20/12/2020.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تسليم القطع بمنطقة الامتداد الجنوبى للكتلة السكنية للمدينة، القطعتين رقمى (54 - 67)، يوم الأربعاء الماضى 23/12/2020، وتخصيص يومى الخميس 24/12/2020، والأحد 27/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.