شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع 2% عند التسوية بعد تراجع المخزونات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% الأربعاء، مستفيدة من تراجعات في مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ونواتج التقطير مما دعم آمال المستثمرين حيال تحسن الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار بما يعادل 2.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 51.20 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.1 دولار أو 2.3 بالمئة لتغلق على 48.12 دولار.

تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 562 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر كانون الأول إلى 499.5 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة اليوم.

وانخفضت مخزونات البنزين على نحو مفاجئ 1.1 مليون برميل إلى 237.8 مليون برميل، بينما تراجع مخزون نواتج التقطير 2.3 مليون برميل ليسجل 148.9 مليون برميل، وهو ما فاق التوقعات.

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن، «رأينا تعافيا متواضعا في الطلب على نواتج التقطير وعلى البنزين وهو ما يرجع إلى موسم العطلات.. أرقام الطلب تلك بالإضافة إلى تراجعات مخزون البنزين والمقطرات ساعدت في دعم السوق هذا الصباح.»

وهبط كلا العقدين بنحو 2% الثلاثاء في تراجع للجلسة الثانية على التوالي.

وأفاد تقرير من معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر كانون الأول، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين لانخفاض 3.2 مليون برميل.

وتضرر النفط أيضا من تهديد ترامب بعدم توقيع حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار، قائلا إنه يريد أن يرفع الكونجرس مبلغ التحفيز الذي وافق عليه المشرعون يوم الاثنين. (رويترز)