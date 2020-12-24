شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مخزونات الخام والوقود الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء.

وانخفضت مخزونات الخام 562 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر/ كانون الأول إلى 499.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 3.2 مليون برميل.

وهبط مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 26 ألف برميل الأسبوع الماضي.

تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 169 ألف برميل يومياً على مدى الأسبوع. ونزل معدل استغلال طاقة المصافي 1.1 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.1 مليون برميل إلى 237.8 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز ارتفاعها 1.2 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.3 مليون برميل إلى 148.9 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 904 آلاف برميل.

تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 332 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

(رويترز)

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