شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص المنتجات الذهبية فى مصر أوزان تبدأ من 3 جرامات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محسن فوزى، أحد منتجى الذهب عيار 18، أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر دفع المنتجين لطرح أوزان وأطقم ذهبية خفيفة تبدأ من وزن 3 جرامات للطقم ويصل إلى 10 جرامات، والطقم به أسورة وحلق وكولية ويشمل المصنعية وكافة الرسوم.

وأضاف، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم طرح كولية بسعر 800 جنيه وزن خفيف وحلق 750 جنيها وجميع المنتجات الجديدة مطروحة عيار 18 وليس عيار 21، بسبب الفارق السعرى الكبير بين العيارين بنسبة 60%.

وأشار إلى أن الأوزان الجديدة التي تم طرحها في الأسواق لاقت قبولا كبيرا لدى شريحة عريضة من المستهلكين بسبب هبوط أسعارها، في ظل ارتفاع مستمر في سعر الذهب عالميا ومحليا.