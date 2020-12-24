شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول مهنئًا الخليج 365: منبر للصحافة الحرة لعرض الحقائق وتفنيد الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالتهنئة لمؤسسة ”الخليج 365” بعد حصولها على جائزة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة. وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن حصول مؤسسة ”الخليج 365” على جائزة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة، يعكس التميز الكبير لموقع الخليج 365 مما كان له أثر كبير في منافسة حرة، كما يعكس كفاءة القائمين على المؤسسة، لافتا إلى أن موقع الخليج 365 منبر للصحافة الحرة لعرض الحقائق وتفنيد الأكاذيب، متمنيا مزيدا من التقدم والترقي، وأن تظل مؤسسة الخليج 365 متميزة.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

وجائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.