شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يعلن عن سداد 245.5 مليار جنيه لصناديق المعاشات بنهاية ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن سداد 245.5 مليار جنيه لصناديق المعاشات بنهاية شهر ديسمبر الحالي، لافتا إلى أن هذا السداد لم يحدث في تاريخ مصر، مضيفا أنه جرى سداد 160.5 مليار العام الماضى و17 مليارا هذا العام، وواجهنا الكثير من الصعوبات خلال الفترة الماضية، وعندما قمنا بالإصلاح دخلنا في ملفات شائكة مثل التأمينات والمعاشات، ولولا ما قمنا به من إصلاح اقتصادى ما وصلنا لهذه المرحلة من الاستقرار، موضحا "صلنا بمستوى العجز من 17% إلى 7.9%، وخفضنا سعر الفائدة إلى 4%، بينما قامت دول أخرى برفع معدلات الفائدة إلى 15% مثل تركيا".

وأشار معيط، في حواره للإعلامى إبراهيم عيسى في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، إلى أنه لو لم يكن هناك توافق بين السياسات المالية والنقدية لما حدث هذا الاستقرار في المجتمع وفى النهاية تتوافر السلع والكهرباء واستقرار رئيسى في أسعار السلع، والدخل لا يتآكل، وهناك مشروعات جديدة تخلق فرص عمل كبيرة، وعندما نقارن أنفسنا بالأخرين يجب أولا أن نقارن ما نحن عليه الآن وما حدث سابقا، ولا ننسى أننا كنا نقف طوابير على العملة الصعبة وننتظر لأكثر من 3 شهور للحصول عليها، والكهرباء كان تقطع لـ18 ساعة، ولا نستطيع أن نظلم الدولة لأنها عملت بقدراتها .

وكان تقدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالتهنئة لمؤسسة ”الخليج 365” بعد حصولها على جائزة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤسسة ”الخليج 365” تستحق هذه الجائزة عن جدارة، حيث تعد أهم موقع إخبارى فى شتى ميادين العمل الصحفى، ومختلف أنواع الأخبار.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

وجائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.