شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للدراسات الاقتصادية: الخليج 365 يتربع على عرش الصحافة الإلكترونية وينافس إقليميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادى، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن فوز موقع الخليج 365 بجائرة الصحافة الذكية، يعتبر فوزا مستحقا نتيجة مواكبته التطور التكنولوجى باستخدام التقنيات الصحفية الحديثة، ليتماشى مع متغيرات ومتطلبات العصر بما أتاح للقراء مادة صحفية وتليفزيونية تتسم بالسرعة في متابعة الأحداث الداخلية والخارجية إلى جانب التحليلات الدقيقة والمهنية في عرض القضايا، من خلال محللين ومتخصصين وخبراء في كافة المجالات والقضايا، مما جعله يتربع على عرش الصحافة الإلكترونية في مصر، وينافس بقوة على المستوى الإقليمى إلى جانب الاستدامة في تقديم كل ما هو جديد ومتطور، يجعله يحافظ على مكانته وريادته من خلال التنوع والمرونة والابتكار.

وفاز موقع ”الخليج 365” بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365.

جائزة الصحافة العربية جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادي دبي للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.