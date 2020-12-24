شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-12-2020، وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقى نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند 636.835 مليار جنيه.

إيقاف تداول 45 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 45 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المنصورة للدواجن، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، اميرالد للاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العبوات الطبية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الأهلي للتنمية والاستثمار، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العامة لمنتجات الخزف والصيني، ليسيكو مصر، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، اودن للاستثمارات المالية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ ارابيا انفستمنست هولدنج، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، رمكو لإنشاء القرى السياحية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، رواد السياحة-رواد، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، مستشفى النزهة الدولي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الإسماعيلية مصر للدواجن، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العربية لحليج الأقطان.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقى نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند 636.835 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 527.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.8 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.51%، والعرب على 6.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 65.3 مليون جنيه، 30.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 85.4 مليون جنيه، 468.9 ألف جنيه، 8.9 مليون جنيه، 942.7 ألف جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2128 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 12881 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4125 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2933 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1060 نقطة.

وصعدت أسهم 126 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 16 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب بسعر إغلاق 0.744 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.88%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 16.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.25%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.606 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 44.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

- الإسماعيلية الجديدة لتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 27.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.81%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 65.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.01%.

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 46.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.46%.

- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 1.002 دولار بنسبة تراجع بلغت 1.28%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 6.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.24%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 5.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.15%.