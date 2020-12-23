شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلل مكاسبها بعد "فيتو ترامب" لكنها تغلق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء مدعومة بالأنباء الإيجابية حول لقاحات فيروس "كورونا" بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات، لكنها قلصت مكاسبها بعد استخدام الرئيس "دونالد ترامب" فيتو" ضد مشروع قانون للإنفاق العسكري.



وكشفت وكالات أنباء عن أن "ترامب" بعث برسالة للكونجرس الأمريكي أكد خلالها استخدامه حق النقص "الفيتو" ضد مشروع قانون الدفاع بقيمة 740 مليار دولار.



وأوضح "ترامب" في رسالته بأن هذا القانون يتعارض مع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة على صعيد تعزيز مكانتها في السياسة الخارجية والأمن القومي.



وأعلنت شركة "فايزر" بأن لقاحها الذي طورته بالتعاون مع "بيونتك" أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.



وعلى أثر ذلك، كشفت الحكومة الأمريكية عن طلبها شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر – بيونتك".



من جانبه، صرح المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" بأن الولايات المتحدة ترغب في الحصول على عينات من سلالة "كورونا" الجديدة من أجل تحليلها.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 803 آلاف في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر لمستوى 882 ألفاً.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر طلبيات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 0.9% في الشهر الماضي بأعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 0.6%، وانخفض الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% مقارنة بتوقعات بانخفاضه بنسبة 0.3%، كما انخفض الإنفاق الشخصي بنسبة 0.4%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2.3% أو ما يعادل 1.10 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 48.12 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر في الجلسة عند 48.5 دولار وأقل سعر عند 46.1 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.08 دولار وأغلقت جلس لندن عند 51.24 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 51.5 دولار وأقل سعر عند 49.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 114 نقطة) إلى 30129 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30292 نقطة وأقل مستوى عند 30046 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3690 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3711 نقطة وأقل مستوى عند 3689 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 12771 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12841 نقطة وأقل مستوى عند 12758 نقطة.