شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فايزر" يغلق مرتفعاً بحوالي 2% بعد أنباء بشأن فاعلية لقاحها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فايزر" خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل الأنباء الإيجابية بشأن فاعلية لقاح الشركة الأمريكية الذي طورته بالتعاون مع شركة "بيونتك".



وأعلنت شركة "فايزر" بأن لقاحها الذي طورته بالتعاون مع "بيونتك" أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.



وعلى أثر ذلك، كشفت الحكومة الأمريكية عن طلبها شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر – بيونتك".



من جانبه، صرح المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" بأن الولايات المتحدة ترغب في الحصول على عينات من سلالة "كورونا" الجديدة من أجل تحليلها.



هذا، وكشفت بيانات نشرتها جامعة "جون هوبكينز" أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز مستوى 78 مليون حالة فيما توفي ما يقرب من 1.725 مليون شخص على مستوى العالم.



وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "فايزر" بنسبة 2% وأغلق جلسة الأربعاء عند 37.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 37.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 36.8 دولار.