شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يرتفع بعد جلستين من الخسائر الحادة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد جلستين من التراجع، وذلك مع استمرار المخاوف بشأن منافسة قوية من جانب "آبل" في صناعة السيارات الكهربائية.



كانت السلطات المالية في وول ستريت قد أدرجت سهم "تسلا" على مؤشر "إس أند بي 500" بداية من يوم الإثنين الماضي.



يأتي ذلك في ظل الأداء القوي لشركة "تسلا" على الصعيد المالي والإنتاج فضلا عن المكاسب القوية للسهم وارتفاعاته القياسية المتوالية.



وتجدر الإشارة إلى أن شركة "آبل" أعلنت بشكل رسمي استعدادها لطرح سيارة كهربائية ذاتية القيادة بحلول عام 2024 مشيرة إلى أن بطاريتها سوف تعتمد على تكنولوجيا بطاريات "آيفون".



وعلق المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" قائلا إنه عرض على "آبل" قبل سنوات الاستحواذ على "تسلا" بعشر القيمة الحالية، لكن المدير التنفيذي لصانعة "آيفون" "تيم كوك" لم يهتم حتى بحضور الاجتماع.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 0.9% وأغلق جلسة الأربعاء عند 645.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 651.5 دولار وأقل سعر عند 622.2 دولار.