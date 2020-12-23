شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات في أمريكا الجنوبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى المخاوف في أسواق الحبوب من تعطل الإمدادات من أمريكا الجنوبية.



ويستمر إضراب العمال في الأرجنتين مما عطل تصدير أكثر من 100 شحنة من السلع الزراعية من البلاد، وذلك رغم تساقط بعض الأمطار مما قلل المخاوف بشأن الجفاف.



ومع ذلك، يستمر القلق من جفاف الطقس في مناطق بالارجنتين والبرازيل واللتين تعتبران من كبرى مصدري الحبوب في العالم، وهذا القلق ما دعم أسعار القمح والصويا والذرة.



من ناحية أخرى، تستعد الحكومة الروسية لفرض قيود على صادراتها من القمح في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران المقبلين لخفض الأسعار في السوق المحلي.



هذا، وقد انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 2.2% إلى 6.29 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.33 دولار وأقل سعر عند 6.10 دولار.