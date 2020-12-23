شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بنسبة 1.5% بعد تراجع ملحوظ في الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك رغم التفاؤل بشأن لقاحات "كورونا" وصدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وكشفت شركة "فايزر" اليوم بأن لقاحها الذي طورته بالتعاون مع "بيونتك" أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 803 آلاف في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر لمستوى 882 ألفاً.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 1.5% أو ما يعادل 38.6 سنت وأغلق المعدن النفيس عند 25.921 دولار للأوقية بعد تراجع أمس بنسبة 3.2%، وسجل أعلى سعر في جلسة اليوم عند 25.960 دولار وأقل سعر عند 25.185 دولار.