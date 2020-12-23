شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع ترقب فاعلية لقاحات "كورونا" ضد السلالة الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل الترقب في الأسواق لتطورات لقاحات فيروس كورونا في ضوء ظهور سلالة جديدة للمرض في المملكة المتحدة ودول أخرى.



وأعلنت شركة "فايزر" اليوم بأن لقاحها الذي طورته بالتعاون مع "بيونتك" أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.



من جانبه، صرح المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" بأن الولايات المتحدة ترغب في الحصول على عينات من سلالة "كورونا" الجديدة من أجل تحليلها.



يأتي ذلك في ظل بيانات أظهرت تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا مستوى 78 مليون حالة فيما توفي ما يقرب من 1.725 مليون شخص على مستوى العالم.



من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" على أن المفاوضات حول "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي لم تشهد تقدما مرجوا ولا تقترب من التوصل إلى اتفاق بعد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1.3477، وسجل أعلى سعر عند 1.3560 وأقل سعر عند 1.3357.