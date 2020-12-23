شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع بعد 3 جلسات من التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد ثلاث جلسات من الانخفاض، وذلك وسط تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ورغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



كانت شركة "فايزر" قد أعلنت بأن لقاحها الذي طورته بالتعاون مع "بيونتك" أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 803 آلاف في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر لمستوى 882 ألفاً.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.80 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1878.10 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1883.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1860.9 دولار.