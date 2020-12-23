شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز 1% مع هبوط الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار الذهب بما يصل إلى 1% الأربعاء، متدعمة بانخفاض الدولار، بينما تمسك المستثمرون بالأمل حيال حزمة تحفيز أمريكية حتى بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيعها.

وبحلول الساعة 1715 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 بالمئة إلى 1873.71 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة لتسجل 1878.20 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، «البيانات الاقتصادية إنما تعزز الاعتقاد بأن الاقتصاد يتباطأ وهو ما سيساعد في مفاوضات التحفيز... مازال من المرجح بدرجة كبيرة أن يتم إنجاز حزمة تحفيز من نوع ما.»

وتابع «التراجع الطفيف للدولار سمح للذهب بالارتفاع،» مضيفا أن اتفاق التحفيز والتطورات الإيجابية على جبهة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ضرورية لتدعيم مبررات المراهنة على الذهب.

ونزل مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل العملات الرئيسية المنافسة، مما يزيد من إغراء المعدن الأصفر لحملة العملات الأخرى. ويتوقع المستثمرون مزيدا من الانخفاض للعملة الأمريكية في 2021.

وارتفعت الفضة اثنين بالمئة إلى 25.63 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.5 بالمئة مسجلا 1016.83 دولار وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة ليصل إلى 2330.95 دولار للأوقية.

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