شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تواصل تعافيها مع تعزز الآمال في اتفاق بريطاني أوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم الأوروبية تحقيق مكاسب قوية الأربعاء، معوضة معظم خسائر مطلع الأسبوع، وسط حالة من الابتهاج حيال بوادر اتفاق تجارة وشيك لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووسط تحذيرات بأن النتيجة غير محسومة بعد، قال مصدر في المفوضية الأوروبية لرويترز إن المحادثات بين الاتحاد وبريطانيا دخلت «مراحلها النهائية»، في حين قالت مصادر دبلوماسية أخرى إن الدول الأعضاء بدأت التحضير للتدابير المتعلقة بتنفيذ اتفاق من أول يناير كانون الثاني. رفعت الأنباء المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى أعلى مستوياته للجلسة وأغلق مرتفعا 1.1 بالمئة في معاملات هزيلة بسبب موسم العطلات.

وقال ديفيد مادن، محلل السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، «استمرار المحادثات يعطي سببا إضافيا للشراء.»

واصل المؤشر موجة تعافيه بعد انحداره 2.3 بالمئة يوم الاثنين عندما رصدت بريطانيا سلالة متحورة من فيروس كورونا.

وعوض المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن خسائره، لكن أداءه ظل دون نظرائه في المنطقة بسبب ارتفاع الجنيه الإسترليني.

وكان سهم دايملر من أكبر داعمي ستوكس 600، إذ صعد 3.3 بالمئة بعد أن قالت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية إن صانع السيارات الألماني يستعد لإدراج وحدة الشاحنات في سوق الأسهم.

وقفز المؤشر داكس الألماني 1.3 بالمئة في آخر جلسات الأسبوع، لكن مع خسائر أسبوعية 0.3 بالمئة.

تصدر قطاع الترفيه والسفر مكاسب اليوم، ثم البنوك، في حين اقتدت أسهم شركات النفط والغاز بصعود أسعار الخام.

يبدو ستوكس 600 بصدد تراجع بنحو خمسة بالمئة للعام 2020 بأكمله رغم تعاف مذهل من المستويات بالغة التدني التي أفرزها فيروس كورونا في وقت سابق من السنة وذلك بفضل سياسة نقدية بالغة التيسير وأجواء التفاؤل التي أشاعتها اللقاحات.

(رويترز)