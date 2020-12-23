«كلية أبوظبي للإدارة» تحصل على اعتماد أكاديمي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت «كلية أبوظبي للإدارة» –إحدى المؤسسات العلمية التابعة لغرفة أبوظبي- عن تحقيقها إنجازاً كبيراً بعد حصولها على الاعتماد الأكاديمي من «جمعية خريجي الأعمال» (BGA) لمدة ثلاث سنوات كاملة، لتبلغ الكلية بهذا الإنجاز مرحلة متقدمة في مسيرتها للحصول على الاعتراف الدولي، وبما يتيح لها الارتقاء في العديد من مجالات التطوير والابتكار الأكاديمي على كافة المستويات.

وعبر محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: نفخر اليوم بحصول كلية أبوظبي للإدارة على هذا الاعتماد المرموق الذي يعكس فاعلية الجهود الدؤوبة التي نتبناها في سبيل رفد مجتمع الأعمال بالكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على ريادة المستقبل.

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