شكرا لقرائتكم خبر عن 3.3 % ارتفاعاً في الرقم القياسي لسعر المنتج لقطاع الصناعة التحويلية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية للربع الثالث من عام 2020 ارتفاعاً مقداره 3.33% مقارنة بالربع الثاني من عام 2020 بينما سجل انخفاضاً مقداره 4.34% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً 3.33% خلال الربع الثالث 2020 مقارنة بأسعار الربع الثاني 2020، ويرجع هذا لارتفاع أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 45.13% والصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 10.59% والفلزات القاعدية بنسبة 6.15% والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.87% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة بنسبة 1.86% ومنتجات التبغ بنسبة 0.75% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 0.64% والمنسوجات بنسبة 0.60% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.07%.

ومن ناحية أخرى فقد سجلت بعض الصناعات انخفاضاً في أسعارها مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، حيث انخفضت أسعار كل من المشروبات بنسبة 6.35% ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.42% ومنتجات المعادن المشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 3.23% والمنتجات الغذائية بنسبة 2.76% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.69% والورق ومنتجات الورق بنسبة 0.86% والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 0.47% والأثاث بنسبة 0.12% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 0.04%.

وقد لوحظ استقرار أسعار صناعة كل من الملبوسات والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها ومعدات النقل الأخرى وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية انخفاضاً 4.34% خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من عام 2019، ويرجع هذا لانخفاض أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 28.11% والفلزات القاعدية بنسبة 8.18% ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.75% والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 5.54% ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 3.88% والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها بنسبة 3.83% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 3.42% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 3.38% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.44% والمنسوجات بنسبة 0.88% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.68% والمنتجات الغذائية بنسبة 0.59% والأثاث بنسبة 0.45%.

ومن ناحية أخرى فقد سجلت بعض الصناعات ارتفاعاً في أسعارها خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع المناظر من عام 2019، حيث ارتفعت أسعار كل من الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 29.04% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 12.88% والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 7.19% والورق ومنتجات الورق بنسبة 2.94% والمشروبات بنسبة 1.28% ومنتجات التبغ بنسبة 0.20%.

وقد حافظت أسعار الملبوسات والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث ومعدات النقل الأخرى وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات على استقرارها للربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع المناظر من عام 2019.