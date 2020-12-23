شكرا لقرائتكم خبر عن «إمداد» تجدد عقدها لخدمات جمع النفايات مع تعاونية الاتحاد 5 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، عن تجديد عقدها مع تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية على مستوى الدولة، لإدارة النفايات في كافة فروعها.

ووفقاً لبنود العقد الذي تم تجديده، ستقدم «إمداد» خدمات إدارة وجمع النفايات في كافة فروع تعاونية الاتحاد الحالية والمستقبلية بإمارة دبي للسنوات الخمس المقبلة، وذلك استكمالاً للنجاح الذي أحرزته الشركة خلال الخمس سنوات الماضية بموجب العقد الأولي الذي تم توقيعه بين الطرفين.

وقال جمال عبد الله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: نحن نعتز بتجديد عقدنا مع تعاونية الاتحاد، وفخورون بحيازتنا لثقتهم على مدى السنوات الخمس الماضية، مستندين إلى قيمنا المشتركة في مجالات الصحة والسلامة. ونحن ملتزمون بمواصلة تقديم خدماتنا المتميزة لتعاونية الاتحاد ضمن جهودنا للحفاظ على دولة الإمارات العربية المتحدة نظيفة وخالية من النفايات عبر حلولنا المبتكرة والمستدامة لإدارة النفايات.

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: واظبت إمداد على تقديم خدمات عالية الجودة لجميع أفرع تعاونية الاتحاد خلال السنوات الخمس الماضية، باعتبارها شريكاً موثوقاً به، ولكونها تدرك أهمية العمليات النظيفة والآمنة. ونحن سعداء بالمستوى المرموق لخدماتها، من خلال مراعاتها لمعايير الصحة والسلامة العامة المتبعة في هذا المجال، خصوصاً خلال الجائحة الحالية، ونتطلع قدماً لعلاقات مثمرة خلال مدة العقد الجديد.