شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للأوراق المالية» يدرج «مخازن زي» في السوق الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم شركة مخازن زي في منصة «السوق الثاني» تحت الرمز ZS وقد بدأ التداول على أسهم الشركة. وتبلغ القيمة الاسمية لرأس مال الشركة 100 مليون درهم، كما يبلغ عدد الأسهم 100 مليون سهم بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ درهماً واحداً. ويعد هذا الإدراج الثالث من نوعه الذي يتم في السوق الثاني عام 2020.

مع إدراج مخازن زي في السوق الثاني يرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 72 شركة و89 ورقة مالية مدرجة.

وتجدر الإشارة إلى أن قيم التداول (شراء + بيع) في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت من 93 مليار درهم إلى 136 مليار درهم من بداية عام 2020 حتى 15 ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وهو ما يمثل زيادة بنحو 45% بداية عام 2020 حتى 15 ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: نسعى دائماً نحو تشجيع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في السوق الثاني. توفر الإدراجات الجديدة للمستثمرين المزيد من الفرص لتنويع استثماراتهم وبالتالي زيادة التحوط.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لشركة مخازن زي: لقد قمنا بتجميع مجموعة قوية من أكثر من 10.000 سلعة عالية الجودة. إلى جانب ذلك، فإن النمو المستمر الذي شهدناه ساعدنا في أن نصبح من بين كبار الشركات التجارية في السوق. لقد بنينا سمعة قوية جعلتنا الشريك المفضل للعديد من العلامات التجارية الرائدة في العالم.