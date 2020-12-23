شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض مع إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل استعداد المستثمرين لعطلة الكريسماس فضلا عن إقبالهم على أصول المخاطرة.



وتلقت الأسواق دعما اليوم من إعلان شركة "فايزر" بأن لقاحها الذي طورته بالتعاون مع "بيونتك" أظهر فاعلية في الوقاية من السلالة الجديدة من فيروس كورونا.



وعلى أثر ذلك، كشفت الحكومة الأمريكية عن طلبها شراء 100 مليون جرعة إضافية من لقاح "فايزر – بيونتك".



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 803 آلاف في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر لمستوى 882 ألفاً.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر طلبيات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 0.9% في الشهر الماضي بأعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 0.6%، وانخفض الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% مقارنة بتوقعات بانخفاضه بنسبة 0.3% فقط، كما انخفض الإنفاق الشخصي بنسبة 0.4%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.