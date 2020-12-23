شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد مكاسبه بعد بيانات المخزون الأمريكي و"برنت" أعلى 51 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعزز الخام مكاسبه عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضا في قراءتها الأسبوعية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 0.6 مليون برميل إلى 499.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو 1.9 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 2.7 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 17:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 48.1 دولار للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.3% إلى 51.2 دولار للبرميل.