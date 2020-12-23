وزير السياحة يدعو لتوحيد الإجراءات الصحية بين الدول العربية لتسهيل الحركة ووقف خسارة الوظائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا وزير السياحة أحمد الخطيب إلى توحيد الإجراءات والبروتوكولات الصحية بين الدول العربية لتسهيل حركة السياحة وتعويض الوظائف التي خسرها قطاع السياحة بسبب الجائحة، إضافة إلى إطلاق برامج تدريبية لتنمية مهارات الكوادر البشرية وتطوير القدرات في المجالات السياحية.

وأشاد الخطيب بالمخرجات التي توصل إليها المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ23 المنعقدة في المنامة، مؤكدا على أن المملكة تتطلع إلى أن تؤدي جهود المجلس الوزاري إلى تنفيذ التوصيات التي سوف تساعد على النهوض بالقطاع السياحي، بحيث تصبح السياحة في العالم العربي قادرة على المنافسة العالمية.

وأوضح أن عام 2020 حمل الكثير من التحديات لقطاع السياحة في مختلف دول العالم، معبرا عن تطلعاته أن تتمكن الدول العربية من تجاوز جائحة كورونا ، وأن يشهد القطاع التعافي المطلوب، خاصة مع بدء إعطاء اللقاح على مستوى العالم.

دعم الخطط

ونوه وزير السياحة بقرار منظمة السياحة العالمية بالإجماع إلى إنشاء أول مكتب إقليمي لها في العالم في العاصمة الرياض، مؤكدا على أن هذا المكتب سيكون داعما لخطط تطوير السياحة في المنطقة بشكل كامل، وسيكون له دور تطوير قدرات إقليم الشرق الأوسط والدول المجاورة من آسيا وأفريقيا.

طرح مبادرات

وأكد على أن السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين أسهمت بطرح مبادرات للتخفيف من آثار الجائحة، ووضع استراتيجيات تسهم في تعافي القطاع واستعادة الوظائف التي تم فقدانها بسبب توقف حركة السياحة العالمية. وأفاد بأن المملكة تبنت على الصعيد المحلي مبادرات حكومية لدعم القطاع، وخاصة رواد الأعمال والعاملين السعوديين في قطاع السياحة، حيث تم دعم رواتبهم حتى لا تتأثر المنشآت السياحية بسبب الجائحة.

تعاون فعال

وأشار إلى أن التعاون الفعال لتحقيق تعافي القطاع يجري من خلال التقارير والتوصيات التي تم إعدادها بالتعاون مع دول المجموعة وبدعم من المنظمات الدولية، لاسيما منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، ويأتي في هذا الإطار تأسيس مجموعة عمل السياحة بهدف تعزيز وتسهيل الحوار المستمر لضمان التنمية المستدامة والشاملة لقطاع السياحة. وتفعيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة التي ستساعد في استجابة القطاع.