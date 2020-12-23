خبراء ومطورون يناقشون مستقبل القطاع العقاري بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الهيئة العامة للعقار الثلاثاء المقبل مؤتمر (آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة)، برعاية وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل، ويستمر يومين من خلال الشبكة الافتراضية، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين والمهتمين بالشأن العقاري. ويهدف المؤتمر الذي يضم 4 جلسات إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري، وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.

اليوم الأول:

الجلسة الأولى: يناقش المشاركون محور حوكمة القطاع العقاري والأنظمة العقارية، ويتضمن موضوعات دور الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة لعقارات الدولة في حوكمة القطاع العقاري وتطويره، تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من إصدار الأنظمة لخدمة القطاع والمتعاملين فيه، مشروع نظام عقارات الدولة ومشروع نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت، مشروع المساهمات العقارية، مشروع نظام التسجيل العيني، مشروع نظام البيع والتأجير على الخارطة، ونظام المساهمات العقارية وفرزها وإدارتها.

الجلسة الثانية: يناقش المشاركون محور رفع فاعلية السوق العقارية، ويتطرقون فيه إلى موضوعات معايير وضوابط المزادات العقارية، معايير التسويق الالكتروني وضوابط الإعلانات العقارية، معايير اعتماد الخبراء العقاريين.

اليوم الثاني:

الجلسة الثالثة: تتناول محور فرص واستدامة القطاع العقاري، ويتضمن موضوعات بناء المخزون العقاري (مبادرة حصر المساكن، مبادرة رقمنة الصكوك)، وقاعدة البيانات العقارية (الجيومكانية)، وتوظيف التقنية في القطاع العقاري، واستدامة المباني، ومبادرة برنامج تتبع سير الإنشاءات ودورة في فاعلية السوق، ومنصة المؤشرات العقارية وشفافية السوق العقارية، واستدامة الأصول والممتلكات العقارية.

الجلسة الرابعة: يتحدث المشاركون فيها عن محور المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة، مستعرضين فيه موضوعات التعليم في القطاع العقاري، ودور المعهد العقاري السعودي في بناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالتدريب والتأهيل والتوظيف، ومراكز الأبحاث والدراسات العقارية ومركز التفكير.