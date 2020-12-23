شكرا لقرائتكم خبر أمير القصيم يوجه بإطلاق مبادرة للباعة المتجولين ووضع آليات لتنفيذها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث اجتماع لجنة دراسة توفير فرص استثمارية للشباب بمنطقة القصيم، برئاسة أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، آليات العمل مع أعضاء اللجنة وأهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لتطبيق وتنفيذ خطط توفير الفرص الاستثمارية للفئة المستهدفة في المنطقة.

ووجه أمير القصيم بإطلاق مبادرة للباعة المتجولين في المنطقة ووضع آليات لتنفيذها، واستمرار عمل اللجنة لمتابعة وتقييم العمل، والرفع الدائم بتقارير دورية لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع.

وأكد حرص القيادة الحكيمة على دعم الشباب وإتاحة الفرص الاستثمارية للشباب لتمكين أبناء وبنات الوطن من تلك الفرص المتاحة، حاثا على مواصلة الجهود والتكاتف لخدمة أبناء وبنات المنطقة عبر برنامج التوطين، ومتابعة الأنشطة المستهدفة عبر اللجنة، وتوفير فرص استثمارية للشباب والفتيات لتحسين سوق وبيئة العمل، ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لاستشراف مستقبل أسواق العمل.

وبين أمين برنامج التوطين بالمنطقة رئيس اللجنة أحمد المشيقح أن اللجنة خرجت بعدة توصيات تساعد الشباب والفتيات على بداية عملهم الخاص من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، منها وضع منصة الكترونية لتسجيل بياناتهم وحصولهم على تصاريح من أمانة المنطقة، وفق ضوابط تسهل عليهم ممارسة أعمالهم، وكذلك الاستفادة من البرامج التي تطرحها الجهات كبرنامج العمل الحر.

حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، وأعضاء اللجنة من المسؤولين في القطاعات الحكومية المعنية.

أبرز التوصيات: