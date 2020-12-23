الزكاة ومنشآت تتعاونان لتحسين الخدمات المقدمة للمكلفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين، وتوظيف إمكاناتهما في تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المكلفين بأحكام أنظمة الزكاة والضريبة من رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ووقع مذكرة التفاهم من طرف (الزكاة والدخل) محافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي، فيما وقع المذكرة من طرف (منشآت) محافظ الهيئة المهندس صالح الرشيد.

وتقضي المذكرة ببناء التكامل الالكتروني بين (الزكاة والدخل) و(منشآت)، بما يساعد على معرفة واقع المكلفين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الاستعلام عن أعداد المكلفين والإيرادات وحجم النشاط ونوعه.

وتهدف المذكرة إلى تشكيل فرق العمل المشتركة بين الهيئتين، وذلك من أجل إعداد الدراسات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في توعية المكلفين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة امتثالهم الضريبي وتطوير البرامج في مركز (ذكاء) التابع لـ(منشآت)، طبقا للآليات المعتمدة من كلا الطرفين، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وفعاليات لتوعية المكلفين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أهداف المذكرة:

• معرفة واقع المكلفين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة

• تيسير الاستعلام عن أعداد المكلفين والإيرادات وحجم النشاط ونوعه

• إعداد الدراسات ذات الاهتمام المشترك

• التعاون في توعية المكلفين لزيادة امتثالهم الضريبي

• تطوير البرامج في مركز (ذكاء) التابع لـ(منشآت)

• عقد ورش عمل وفعاليات لتوعية المكلفين