شكرا لقرائتكم خبر 5 مليارات دعم لصناعيي القطاع الخاص لمواجهة الجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت القيمة الإجمالية للمبادرات التي أطلقها صندوق التنمية الصناعية السعودي لدعم جهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا 5 مليارات ريال.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الصندوق أمس أن عدد المشاريع التي تمت إعادة هيكلتها للعملاء وصل إلى 546 بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال، حيث بلغ عدد المشروعات الصغيرة التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها إلى 274 مشروعا، بقيمة تتجاوز 826 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع المتوسطة 118 مشروعا بقيمة تتجاوز 906 ملايين ريال، وكان نصيب المشاريع الكبيرة 40 مشروعا بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال، وحصة المشروعات الطبية 14 مشروعا بقيمة تتجاوز 74 مليون ريال.

وأشارت الإحصائية إلى أن قيمة المنتجات المالية التي قدمت ضمن المبادرات تجاوزت أكثر من مليار ريال، حيث شمل الخط الائتماني لدعم التكاليف التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة 86 مشروعا بقيمة تجاوزت 477 مليون ريال، وبلغ عدد المشروعات للخط التمويلي للشركات الطبية لتغطية تكاليف المواد الخام للمشروعات الطبية والصيدلانية 12 مشروعا بقيمة 607 ملايين ريال.

وأفاد الصندوق أن هذه النتائج جاءت نتاج العمل المتواصل لتمكين عملائه من خلال تقليص مدة الإجراءات الداخلية وأتمتة جميع إجراءات القروض وتفعيل التوقيع الالكتروني للعملاء كأول جهة حكومية تقدم هذه الخدمة، بالإضافة إلى التنوع والشمولية في المنتجات التمويلية التي تسهم في تمكين عملاء الصندوق لتحقيق تطلعات القطاع التنموية، إضافة إلى الإيمان الكامل بأن نجاح العميل هو أحد أهم ركائزه الاستراتيجية.

مبادرات الصندوق الصناعي للحد من آثار كورونا

الإجمالي 5 مليارات ريال

تتوزع إلى:

إعادة هيكلة مشاريع

القيمة 4 مليارات ريال

عدد المشاريع 546

توزعت إلى:

274 مشروعا صغيرا بقيمة 826 مليون ريال

118 مشروعا متوسطا بقيمة 906 ملايين ريال

40 مشروعا كبيرا بقيمة 2.3 مليار ريال

14 مشروعا طبيا بقيمة 74 مليون ريال

المنتجات المالية

القيمة مليار ريال

شملت: