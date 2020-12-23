ربط إصدار وتجديد رخص العمل بإفصاح المنشآت عن سكن العمالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ربطت لجنة تنظيم سكن العمالة الوافدة إصدار وتجديد رخص العمل بإفصاح المنشآت عن مساكن عمالتها.

ودعت اللجنة في بيان لها جميع أصحاب المنشآت للإفصاح عن مساكن عمالتها عبر منصة السكن الجماعي وترخيص المساكن في الداخل والخارج وعلى أطراف المدن عبر منصة بلدي، وذلك لربط العمالة بالوحدات السكنية.

وأكدت اللجنة أن عملية الإفصاح مربوطة مع خدمات إصدار وتجديد رخص العمل.

وأوضحت أنها تعمل على مسارين متوازيين للتسهيل على القطاع الخاص في إجراءات التحقق من جودة وبيئة السكن الجماعي والالتزام بالمعايير المحددة، وجرى اعتماد المسار الأول الذي يلزم أصحاب المنشآت بالإفصاح عن مواقع سكن العمالة التابعة لهم من خلال منصة السكن الجماعي.

وذكرت أن المسار الثاني يقوم على ترخيص العقارات حسب الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها بالسكن الجماعي للأفراد من خلال منصة بلدي.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطن والمقيم على حد سواء للارتقاء بمنظومة السكن الجماعي.

مساران للتحقق من جودة وبيئة السكن الجماعي: