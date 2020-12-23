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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك الدولي وقع مع الحكومة المغربية أمس بالرباط على ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة 800 مليون دولار، تتعلق بمشاريع الاستجابة العاجلة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا ، وبرنامج (الجيل الأخضر)، ثم التمويل الإضافي لبرنامج دعم قطاع النقل الحضري.

وقع على هذه الاتفاقيات كل من وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بن شعبون، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا جيسكو هنتشيل.

ويهدف المشروع الأول إلى دعم جهود الحكومة المغربية وطموحاتها لتقوية منظومة الحماية الاجتماعية، والتنسيق بين برامج المساعدات الاجتماعية، والاستجابة بشكل فوري لحالات الطوارئ في المستقبل إذا اقتضت الحاجة.