12٫000 رأس غنم

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وجرى تفريغ هذه الأنعام الحية التي سيتم توزيعها على مناطق المملكة في وقت قياسي بعد فحصها من قبل أطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية.وخلال نوفمبر الماضي تم استقبال أول شحنة من الأنعام وعلى متنها 5,144 رأسا والقادمة من البرازيل، وسيتم عبر الميناء استقبال شحنات مستقبلية عدة للاستيراد من عدد من الدول الأوروبية في المستقبل القريب.
ويأتي ذلك في ظل البنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها ميناء جازان لاستقبال مختلف أنواع البضائع، وما يمتلكه من الكوادر الوطنية المؤهلة، إضافة إلى التجهيزات والإمكانات المتطورة والمعدات والآلات المخصصة لأعمال الشحن والتفريغ ومناولة البضائع ومحطات البضائع والساحات والمباني والتجهيزات البحرية، والميزة التنافسية لميناء جازان في استقبال مختلف أنواع المواشي.
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